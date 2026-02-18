Podcast Tony Tammaro: “Vorrei conoscere Mazzocchi, duetto clamoroso. Su Super Santos..."

Tony Tammaro, cantautore e comico, noto anche per la canzone 'Super Santos' tornata in auge dopo la rete di Alisson contro la Roma, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi seguire sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o per Android), qui sul sito anche in video.

Che emozioni genera Alisson Santos al Maradona?

"Io spero che generi una sola emozione: ad ogni gol lo stadio deve cantare la canzone del Super Santos, e in questo caso mi va benissimo."

Quando ha visto che è arrivato Santos, ci ha pensato? L’ha associato subito?

"No, sinceramente no. In realtà è stato il sito ufficiale del Calcio Napoli che ha messo delle immagini di Alisson Santos con sottofondo la mia canzone. L’idea è stata loro, io non avevo nemmeno pensato di accostare una canzone che ho scritto al nuovo calciatore del Napoli."

Lei non è solo uno storico cantautore, ma anche un grande tifoso del Napoli. Questa stagione è andata in una certa direzione, con tanti alti e bassi. Come la dobbiamo valutare in questo momento?

"Io seguo il Napoli da tanti anni, ma non ho mai visto così tanti infortuni in una sola stagione. L’unica battuta che posso fare, da comico, è: speriamo che non si faccia male nessun altro, soprattutto chi in questo momento è fondamentale."

Un inno per il Napoli lo scriverebbe?

"In realtà un inno c’è. Non ho mai scritto canzoni d’amore, ma nel 2010 ne ho fatta una che si chiama “Napoli”. È passata quasi inosservata, ma è dedicata alla squadra. Si trova su YouTube e su Spotify. Potrebbe diventare un inno, perché no?"

Conte oggi è un alleato ed ex “nemico” ai tempi della Juve, che idea si è fatto?

"C’è grande stima e grande ammirazione. Quando allenava gli innominabili mi era molto antipatico, ma poi ho visto un lato umano incredibile. Nelle interviste si concede, parla tanto, incoraggia i ragazzi. Dopo l’episodio di Buongiorno che aveva lisciato quella palla, l’ha confortato. È una brava persona, si vede che ha un’indole buona."

Tra i napoletani in rosa, come Vergara, Mazzocchi o Contini, con chi farebbe un duetto?

"Mi piacerebbe conoscere Mazzocchi. Mi hanno detto che è lui che ha insegnato le parolacce a McTominay, quindi probabilmente è il più tamarro della squadra. Con lui sì, sarebbe un duetto clamoroso."

Il presidente De Laurentiis potrebbe essere un personaggio simpatico da inserire in una canzone?

"Lui è lì da tanti anni. All’inizio lo odiavano tutti, ora con due scudetti e tanti risultati importanti, alla fine gli vogliamo bene, anche se ha soprannomi un po’ particolari."

Ci regala il ritornello di Super Santos, magari con un riferimento ad Alisson?

"Per problemi di metrica non riesco a inserirlo, però… ‘Nel cortile della nostra giovinezza giocavamo in mezzo ai sacchi di monnezza… Super Santos, Super Santos, una macchia di arancione in mezzo al blu, in mezzo al blu’."