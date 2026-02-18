Orsi: “Conte ha scelto Milinkovic e non Meret come titolare. Per me era chiaro sin dall’inizio…”

L'ex portiere e attuale opinionista Sky Nando Orsi è intervenuto a Radio Marte: ”Il Napoli ha giocato una buona partita contro la Roma, alla fine ha provato anche a vincere, nonostante le tante assenze per infortunio. Insomma da questa gara gli azzurri ne escono bene, hanno trovato anche un’arma in più, Alisson, il cui valore tuttavia va verificato in altre partite e con altre prestazioni.

Roma o Juventus come rivali del Napoli per la corsa alla Champions? Per nessuna delle due, il Napoli andrà in Champions sicuramente, per valori propri. Milinkovic Savic è stato titolare sia in coppa Italia che in campionato, e la cosa non mi sorprende. Mi pare ovvio che Conte abbia scelto lui e non Meret come titolare della porta del Napoli. Del resto nessun club investe 20 milioni per un riserva, per me era chiaro sin dall’inizio della stagione che il serbo avrebbe conquistato il posto.

Per il gioco di Conte, evidentemente, è più funzionale lui che di certo con i piedi è più forte di Meret, non in senso assoluto dal punto di vista tecnico. La simulazione di Bastoni? L’esultanza non è piaciuta a nessuno, ma si sta esagerando con la gogna mediatica nei confronti del calciatore. Mi auguro che si scusi, poteva farlo il giorno dopo accennando all’adrenalina della partita come causa del suo comportamento, ma sulla simulazione nessuno può essere esente da colpa. Tutti i calciatori lo hanno fatto, anche io e gli altri ai miei tempi”.