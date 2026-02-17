Tuttonapoli Serie A, classifica imbucate: De Bruyne al terzo posto con appena 569' giocati

La speciale classifica delle imbucate in Serie A, ovvero quei passaggi filtranti capaci di spezzare la linea difensiva e lanciare un compagno verso la porta, mette in evidenza tre protagonisti che si sono distinti per qualità e incisività. In cima alla graduatoria troviamo Khephren Thuram, che ha totalizzato 12 imbucate in 1706 minuti giocati, confermandosi un punto di riferimento per la manovra offensiva della Juventus. Subito alle sue spalle c’è Nico Paz, con11 imbucate in 2042 minuti all’attivo, dato che sottolinea anche la continuità del suo impiego nel corso della stagione.

A sorprendere particolarmente è il terzo posto dell'azzurro Kevin De Bruyne, fermo da mesi per infortunio e con appena 569 minuti giocati, un minutaggio nettamente inferiore rispetto agli altri due ma sufficiente per entrare comunque al terzo posto della classifica con 8 imbucate. Il dato evidenzia la straordinaria capacità del centrocampista del Napoli di incidere anche con meno tempo a disposizione, grazie a visione di gioco e precisione nei passaggi. La classifica offre così uno spaccato interessante sull’importanza della qualità rispetto alla quantità, premiando chi riesce a trasformare ogni pallone in un’occasione potenzialmente decisiva.