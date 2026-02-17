Podcast Incendio Sannazaro, De Giovanni: “È un simbolo di Napoli. Ho lanciato una proposta…”

Maurizio De Giovanni, celebre scrittore, è intervenuto nel corso di 'Difendo la Cittài', trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android).

Il Teatro Sannazaro non è solo un edificio andato in fumo, con danni enormi per i cittadini e per chi lavora intorno a quella realtà. Che cosa rappresenta davvero per Napoli? “È innanzitutto una parte importantissima della storia culturale della città. Questo è il luogo dove si sono conosciuti Luigi Pirandello e Edoardo De Filippo. È il luogo dove Raffaele Viviani ha messo in scena le sue commedie, dove Eduardo Scarpetta recitava con grande continuità, dove i fratelli De Filippo, quando erano insieme, portavano in scena le proprie opere. Ed è soprattutto il luogo di Luisa Conte, che ha gestito il teatro per molti anni e vi ha rappresentato gran parte del suo lavoro. I cimeli andati perduti – come il cappellino di Luisa Conte e tanti altri oggetti di scena – rappresentano un danno enorme, non solo materiale ma simbolico”.

Napoli, però, è una città che ha sempre saputo rialzarsi. Può farlo anche stavolta? “Certo. Questa non è una città che non sa ricostruire: è una città che dalle macerie risorge sempre. Lo abbiamo visto dopo il terremoto, lo abbiamo visto dopo l’epidemia di colera. Anche questa sarà una dimostrazione di resilienza, una reazione collettiva. Non dobbiamo lasciare sola la famiglia Sansone e Vanadio: dobbiamo aiutarla e sostenerla”.

Hai già lanciato una proposta concreta. Di cosa si tratta? “Ho lanciato un’idea che è ancora “calda”, come le fiamme di queste ore: che tutti gli operatori della cultura e dello spettacolo – attori, registi, autori – mettano a disposizione se stessi e le proprie opere per organizzare spettacoli il cui ricavato venga destinato alla ricostruzione del Teatro Sannazaro. Sarebbe un modo in cui la cultura protegge se stessa, intervenendo in aiuto di se stessa. E sarebbe un’altra dimostrazione della bellezza di Napoli, capace di insegnare a tutti come si reagisce in momenti come questi”.

È un simbolo di Napoli. Le immagini che vediamo dall’alto, con il teatro devastato e completamente distrutto, fanno davvero male al cuore. Qual è il messaggio finale? “Napoli deve rialzarsi anche questa volta. È la cosa più importante”.