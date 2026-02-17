Ufficiale

Infortunio Rrahmani, altra tegola muscolare! C'è lesione di alto grado: il comunicato

di Antonio Noto

Un'altra pesantissima tegola per il Napoli, che perde anche Amir Rrahmani per lungo tempo. Il club azzurro ha reso noto il bollettino medico del difensore kosovaro attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito.

"In seguito all'infortunio durante il match contro la Roma, Amir Rrahmani si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il difensore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".