Radio TN "Troppi infortuni? Gestione Conte ma pure età media", la discussione a Passionapoli su RTN

vedi letture

L'annosa questione degli infortuni è stato tema anche di Passionapoli, trasmissione in onda su il lunedì ed il giovedì dalle 17 alle 18 su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli. A parlarne è stato in primis Nicola Luongo, giornalista e co-conduttore del format del gruppo Passionapoli provando a rispondere alla domanda più gettonata: cosa c’è davvero dietro la lunga scia di infortuni che ha condizionato la stagione azzurra?

Nicola Luongo ha provato a dare una chiave di lettura precisa, evitando di entrare nel merito della preparazione atletica – definita da alcuni addetti ai lavori “demodè” – e spostando invece l’attenzione su un aspetto più concreto: la gestione del minutaggio e delle rotazioni: “Conte si affida a un blocco ristretto di 13-15 calciatori. Gli altri entrano solo quando qualcuno si ferma. Se a questo aggiungiamo un’età media tra le più alte in Europa e un calcio basato su strappi e intensità, è inevitabile che il rischio infortuni aumenti”.

Una riflessione che si intreccia con quella di Matteo Nuzzo, che amplia il discorso chiamando in causa anche il mercato: “Negli ultimi anni il Napoli ha acquistato diversi calciatori con uno storico importante di problemi fisici. Questo incide, e non poco”.

Ma è stato Guido Gaglione a riportare il dibattito su un piano più prudente, distinguendo dal suo punto di vista tra ciò che è analisi e ciò che rischia di diventare una conclusione affrettata: “Se parliamo di mancata valorizzazione di alcuni giocatori, come nel caso di Vergara, allora sì: è una critica concreta. Ma collegare in modo diretto gli infortuni alla gestione di Conte è un’ipotesi, non una certezza. E su questo bisogna essere cauti”. Tra gestione tecnica, costruzione della rosa e fattori fisiologici, la sensazione è che la verità non stia in una sola causa, ma in un disequilibrio complesso che il Napoli dovrà necessariamente analizzare a fondo per evitare che si ripeta in futuro.

Puoi seguire ed interagire con "Passionapoli" ogni lunedì e giovedì (dalle 17 alle 18) all'interno dell'ampio palinsesto di Radio Tutto Napoli.