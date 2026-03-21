McTominay, il gigante del Napoli: numeri da MVP ed il record allo United già battuto

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Lo scozzese è il trascinatore degli azzurri dentro e fuori dal campo: già in doppia cifra tra gol e assist, con statistiche che lo rendono un vero leader.

Nonostante qualche intoppo nel percorso, la stagione di Scott McTominay merita un riconoscimento speciale. Il centrocampista scozzese, 191 centimetri di presenza fisica e tecnica, è stato tra i pochi a salvare il Napoli in una Champions League avara di soddisfazioni: quattro reti all'attivo nella competizione europea, prezioso in ogni zona del campo. La sua leadership non si ferma al rettangolo verde: ieri a fine partita, premio di MVP tra le mani, ha lanciato un messaggio inequivocabile al gruppo — vincerle tutte per risalire più in alto possibile.

Statistiche McTominay 2025-26 già in doppia cifra tra gol e assist con il Napoli

I numeri parlano chiaro: sette reti in campionato, quattro in Champions League, tre assist. McTominay è già oltre la doppia cifra combinando gol e passaggi vincenti. Un rendimento che ricorda da vicino quello della scorsa stagione, culminata con lo scudetto: dodici gol e quattro assist in Serie A. E c'è già un traguardo storico raggiunto — ieri ha eguagliato il bottino complessivo realizzato in quattro anni con la maglia del Manchester United, 19 gol, ma con soli 58 presenze contro le 178 disputate in Premier League. Un'efficacia realizzativa semplicemente diversa. Scrive La Gazzetta dello Sport.

McTominay Scozia: 14 gol in nazionale e un idolo per tutto il suo popolo

La storia di McTominay non si esaurisce con il Napoli. Quando ha scelto di difendere i colori della Scozia anziché quelli dell'Inghilterra — Paese dove è nato e cresciuto — ha regalato al suo popolo emozioni autentiche: 14 gol in 67 presenze con la nazionale scozzese, numeri che lo collocano tra i centrocampisti più prolifici della storia recente del calcio britannico. Un gigante nel senso più completo del termine: per la statura, per i numeri e per il carisma con cui si è preso sulle spalle squadra e tifosi.