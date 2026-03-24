Podcast Uno svincolato dal Man United? Kendrick: "Malacia non ha lasciato il segno, su Casemiro..."

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Patrick Kendrick, noto telecronista della Serie A in lingua inglese, è stato nostro ospite su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in auto col DAB o qui sul sito anche in video.

Il Napoli sembra interessato ad un svincolato del Manchester United, chi potrebbe essere Malacia o Casemiro?

"Malacia lo conosco meno e non ha inciso a Manchester, proprio per questo se ne va senza aver lasciato il segno. Casemiro potrebbe essere un buon acquisto per i ritmi della Serie A, è uno che detta i tempi e ha esperienza. A me piace, ma non so quanto spazio potrebbe avere. Nel Napoli con Anguissa, Lobotka, Gilmour, De Bruyne, McTominay c'è ormai abbondanza. In generale chi arriva dalla Premier è avvantaggiato fisicamente, ma poi bisogna vedere l’adattamento tattico con Conte, sempre se resterà".

Come valuti la crescita di Hojlund?

"È un giocatore molto forte fisicamente, un animale. Fa un grande lavoro anche di sponda e ricorda Lukaku in alcune giocate. Non lo vedo ancora completamente maturo, ma è un 2003 e ha ampi margini di crescita. È stato importante per la squadra e può migliorare ancora."