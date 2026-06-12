Podcast Allegri-Napoli, Gazzetta: ecco perché non viene ancora liberato dal Milan

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Carlo Laudisa, giornalista ed esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto su Radio Tutto Napoli.

Carlo Laudisa, giornalista ed esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video: "Allegri? Siamo davanti a una situazione abbastanza paradossale. In casa Milan manca praticamente chi possa firmare la risoluzione consensuale del contratto di Allegri. Nella rivoluzione societaria rossonera sono saltate tutte le figure che avrebbero dovuto controfirmare questo passaggio. È un problema del Milan, ma inevitabilmente in questo momento coinvolge anche il Napoli."

Il Napoli può ripartire da Lukaku anche nella prossima stagione?

"Credo che sia necessario attendere il Mondiale. Lukaku e il Belgio saranno impegnati in una competizione importante e anche il suo futuro dipenderà dal rendimento che avrà in quel contesto. Oggi fare previsioni è prematuro. C'è però un evidente problema di sovraffollamento nel reparto offensivo: il Napoli si ritrova con Hojlund, Lukaku e il rientro di Lucca. È difficile immaginare che possano restare tutti. L'aspirazione del club sarà trovare una sistemazione almeno per uno di loro, se non per due, perché la convivenza tra Hojlund e Lukaku sarebbe molto onerosa dal punto di vista economico."