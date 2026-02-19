Video Varriale: "Che delusione Chivu! Ha tirato fuori scuse e citato Maradona"

Enrico Varriale è intervenuto durante il Bar di TuttoNapoli:

Dopo una stagione turbolenta, ci saranno le condizioni per proseguire con Conte anche il prossimo anno?

"Molto dipenderà da come il Napoli chiuderà la stagione. Un Napoli fuori dalla Champions League aprirebbe scenari diversi, anche dal punto di vista economico e della pianificazione del mercato. Se invece il Napoli riuscisse a centrare la qualificazione, credo che Conte verrà confermato. Sarebbe una buona notizia per i tifosi: Conte è una garanzia per mantenere il club ad alti livelli. Questa stagione complicata, segnata dagli infortuni, lo dimostra".

Si parla molto degli infortuni. È giusto mettere in discussione preparazione e staff medico?

"Si sta facendo troppa letteratura. Da settembre il Napoli ha giocato ogni tre giorni, quindi non c’era nemmeno il tempo materiale per allenarsi intensamente. Se ci fosse stato un problema di preparazione troppo dura, non si sarebbe manifestato in quel periodo. È un tema che va analizzato con maggiore equilibrio".

L’eliminazione dalla Champions è un fallimento?"

"Il Napoli doveva arrivare almeno agli ottavi per l’organico che aveva, se fosse stato al completo. Ma la Champions League oggi è durissima per le italiane. Il livello del nostro calcio è inferiore rispetto alle grandi d’Europa. L’Inter è arrivata in finale due volte, ma serve anche un pizzico di fortuna negli scontri diretti. Non credo che, al momento, una squadra italiana possa fare un cammino davvero profondo con continuità".

Come giudica l’atteggiamento di Chivu sulla vicenda arbitrale e il richiamo a Maradona?

"La mia delusione più grande è stata proprio l’atteggiamento di Chivu. Sul piano tecnico ha rivitalizzato una squadra fortissima, ma sul piano comunicativo ha sbagliato. Dopo la partita avrebbe potuto dire: “C’è stato un episodio che ci ha favorito”. Sarebbe stato coerente con quanto dichiarato in precedenza. Invece ha tirato fuori scuse e ha citato Maradona e la “mano de Dios”. Ma Maradona è stato criticato eccome, ancora oggi. Inoltre dire che l’Inter non si è lamentata dopo un torto subito a Napoli non è corretto. Le parole hanno un peso, soprattutto per chi rappresenta un club di quel livello".

Alisson Santos può essere già titolare contro l’Atalanta?

"È un giovane in fase di formazione. In Portogallo aveva giocato pochissimo da titolare. Non si può costruire subito una squadra su un ragazzo appena arrivato. Può essere uno “spaccapartite”, come lo era Neres lo scorso anno: entrare e cambiare la gara in 20-25 minuti è un valore enorme. Con gli infortuni troverà spazio, ma serve equilibrio nella gestione".

Come valuta le recenti dichiarazioni di Osimhen su De Laurentiis e il Napoli?

"Distinguo tra il calciatore e la persona. Osimhen in campo è straordinario. Fuori dal campo deve crescere. Alcune sue parole vanno contestualizzate, anche linguisticamente. Sul famoso video TikTok non parlerei di razzismo, ma fu inopportuno per il momento. La vicenda nasce nell’estate post Scudetto, quando De Laurentiis si trovò improvvisamente senza Spalletti e Giuntoli. In quel contesto si prese una decisione quasi in stato di necessità. Il rinnovo a 10 milioni fu anche funzionale a una futura cessione. Ma nello spogliatoio si crearono squilibri, soprattutto pensando al contratto di Kvaratskhelia. Da lì il rapporto si è incrinato. Tornare ora sull’argomento senza considerare tutto il contesto è stato di cattivo gusto".

Doppietta con il Galatasaray e nuove frecciatine a Conte. Rimpianti?

"Se segna e fa bene, è una buona notizia per il Napoli: può essere riscattato e generare plusvalenza. Ieri ha segnato due gol, ma non ha rubato l’occhio. A Napoli non si è integrato, non ha inciso. Allison in 20 minuti ha fatto più di quanto abbia fatto Lang in cinque mesi. Grandi rimpianti non ne vedo. Se poi diventerà un top assoluto, lo scopriremo. Ma per ora, nessun rimorso".