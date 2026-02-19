5° posto Champions, tre ko e Italia lontanissima: il Ranking UEFA aggiornato

Pessime notizie per la Serie A dopo l’andata dei playoff di UEFA Champions League: le tre squadre italiane impegnate tra ieri e oggi sono uscite tutte sconfitte. La Juventus ha perso sul campo del Galatasaray, l’Atalanta è caduta a Dortmund contro il Borussia Dortmund e oggi l’Inter ha incassato un 3-1 sul terreno del Bodø/Glimt. Un bilancio pesante che complica il cammino europeo dei club italiani e rischia di avere ripercussioni importanti anche in ottica futura.

La situazione nel Ranking UEFA stagionale 2025/2026 si fa infatti sempre più delicata: chi chiude nei primi due posti della graduatoria ottiene un posto extra nella successiva edizione della Champions, portando a cinque le squadre qualificate. Al momento, però, la Serie A è soltanto quinta e distante dalle prime due posizioni per punteggio. La tre giorni europea si completerà con gli impegni di Bologna e Fiorentina, attese in trasferta rispettivamente contro il Brann in UEFA Europa League e contro il Jagiellonia Białystok in UEFA Europa Conference League. Servirà una svolta immediata per evitare che il distacco diventi incolmabile. Di seguito il ranking Uefa aggiornato.

1. Inghilterra 21.180 punti (9 squadre rimaste in corsa su 9)

2. Germania 16.785 (6 su 7)



3. Portogallo 16.600 (4 su 5)

4. Spagna 15.906 (6 su 8)

5. Italia 15.500 (6 su 7)

6. Francia 14.035 (5 su 7)

7. Polonia 13.625 (3 su 4)

8. Grecia 12.100 (4 su 5)

9. Cipro 11.906 (2 su 4)

10. Danimarca 11.750 (1 su 4)