Podcast Vergara, il suo allenatore nell'Under 17: "Che qualità! Vi racconto il percorso"

Massimo Carnevale, ex allenatore dell'Under 17 del Napoli, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o qui per Android).

"In Italia c’è ancora timore nel lanciare i giovani, mentre all’estero è una cosa naturale. Per noi è una grande soddisfazione vedere ragazzi come Gaetano l’anno scorso, oggi Vergara e Ambrosino. Un 2003, secondo me, non è un giovane: ha 22-23 anni. Oggi a 16-17 anni si compete ad altissimo livello ed è giusto così. Non bisogna guardare la carta d’identità, ma quello che un calciatore dimostra in campo. Se uno è bravo, è bravo a 16 come a 30 anni.

Vergara è un centrocampista offensivo di grande qualità. Può fare la mezzala ma anche il trequartista. Nell’uno contro uno ha una tecnica individuale eccelsa e vede bene la porta. Nel settore giovanile andava aspettato perché era piccolo, non strutturato fisicamente, ma le qualità erano indiscusse. Oggi non è un fisico da corazziere, ma è cresciuto tantissimo ed è migliorato sotto tutti gli aspetti. Può diventare un giocatore davvero brillante. Ambrosino, invece, sono due o tre anni che anche in Serie B dimostra il suo valore. Domenica è entrato in un ruolo non suo, ma il sacrificio fa parte del percorso. È un attaccante che vede la porta, uno che in area sa fare gol. Sono due ragazzi molto validi e promettenti.

Le partite contro la Juve sono sempre sentite. Ricordo un quarto di finale scudetto vinto a Vinovo: puoi immaginare la gioia. Vedere un ragazzo del settore giovanile arrivare in prima squadra e giocare contro la Juve è motivo di grande orgoglio. Mi auguro che Vergara faccia quello che sa fare meglio: giocare a calcio. Lo sta dimostrando in Serie A e in Champions. Ha qualità immense, deve solo sciogliersi ancora un po’. Sono convinto che contro la Juve la sentirebbe in modo particolare e spero possa fare una grande partita. Magari anche da match-winner".