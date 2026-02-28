"Andate a fanc***!", lo sfogo di Conte al gol vittoria di Lukaku

di Antonio Noto

Il Napoli vince all'ultimo secondo al Bentegodi contro il Verona grazie al gol di Romelu Lukau! Esplode di gioia la panchina azzurra al gol di Big Rom, tutti a correre ad abbracciare il centrvanti belga, che nell'esultare si toglie la maglia e si fa ammonire. Alla rete della vittoria il tecnico del Napoli, Antonio Conte, abbraccia Lele Oriali e si sfoga urlando: "Andate a fanc****!"

