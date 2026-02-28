"Andate a fanc***!", lo sfogo di Conte al gol vittoria di Lukaku
TuttoNapoli.net
Il Napoli vince all'ultimo secondo al Bentegodi contro il Verona grazie al gol di Romelu Lukau! Esplode di gioia la panchina azzurra al gol di Big Rom, tutti a correre ad abbracciare il centrvanti belga, che nell'esultare si toglie la maglia e si fa ammonire. Alla rete della vittoria il tecnico del Napoli, Antonio Conte, abbraccia Lele Oriali e si sfoga urlando: "Andate a fanc****!"
Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli, live tutto il giorno! Potete seguirci in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le app per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o le nuove Smart Tv Android ed LG.
Pubblicità
Notizie
Le più lette
Prossima partita
06 mar 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Torino
In primo piano
Hellas-Napoli 1-2, le pagelle: Hojlund all'inizio, Lukaku alla fine! Bene Gilmour, Spinazzola scarico
Antonio NotoTuttonapoliCome sta Anguissa? Arrivano buone notizie da Castel Volturno: le ultime di Tuttonapoli
Pierpaolo MatroneVideoLa Ref-Cam evidenzia le scelte sbagliate di Chiffi: cosa ha visto e cosa ha detto ai calciatori
Arturo MinerviniDa 0 a 10: Chiffi distrugge il VAR, Manna si è rotto i cogli**i, Palladino che non li ha per la verità e le scariche di Alisson
Antonio NotoLiveManna in conferenza: "Solo Chiffi ha visto quel fallo, è sconcertante! Dall'alto devono fare valutazioni"
Daniele RodiaValentina De Laurentis: "Papà pilastro del club. Dietro la maglia ci deve essere richiamo alla città"
Pereyra-Napoli, entourage a Radio Tutto Napoli: "Decisivo Manna, che concorrenza! Vi dico somiglianze, idoli..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com