Verso Napoli-Inter su Radio TuttoNapoli, la diretta prosegue: dalle 11 c'è "Pausa Caffè"

Ricca programmazione anche quest'oggi per Radio TuttoNapoli, prima web-radio sul Napoli interamente realizzata dalla redazione di TuttoNapoli.net! Terminati "Buongiorno TuttoNapoli" ed “Il bar di TuttoNapoli", dalle 11 scattano due ore di “Pausa-Caffè" in compagnia di Fabio Tarantino, Carlo Caporale ed i loro ospiti.

Dalle 13 via alle “Cronache azzurre” con i nostri Gennaro De Lena e Christian Marangio che alle 15 passeranno il testimone a Napoli Talk con Antonio Gaito e Davide Baratto e nella seconda ora "Anteprima Serie A" per pronostici e presentazione del prossimo turno di campionato. Dalle 17 alle 18 il pomeriggio proseguirà con un’ora di grande passione e partecipazione con "Napoli nel mondo" con la coppia Marangio-Stanzione ed i club Napoli di tutto il mondo. Dalle 18, per chiudere, la finestra anche sulle vicende della nostra città con “Difendo la città” a cura di Francesco Molaro e Fabio Zizolfi. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

