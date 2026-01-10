Prima pagina Il Mattino in vista di Inter-Napoli: "Aggrappati a Neres"

"Aggrappati a Neres". E' questo il titolo che Il Mattino oggi in edicola propone in prima pagina in riferimento al big match di domani tra Inter e Napoli. In questo sabato - si legge - ci sarà il provino decisivo per il brasiliano, considerato ancora in dubbio per la partita.