McTominay non è partito per Bergamo: le ragioni dietro la scelta di Conte

Oggi alle 08:32
di Pierpaolo Matrone

L’emergenza continua a mordere in casa Napoli. Scott McTominay salta anche la sfida di oggi contro l’Atalanta, la terza consecutiva, lasciando Antonio Conte senza uno dei suoi punti di riferimento. Il centrocampista scozzese non ha ancora superato l’infiammazione al tendine del gluteo, tornata acuta durante la trasferta di Marassi con il Genoa.

Come riferisce il Corriere dello Sport, McTominay non è partito per Bergamo dopo aver già dato forfait contro Como e Roma. La nuova tabella di marcia punta ora al recupero per la gara di sabato a Verona. Contro l’Atalanta, dunque, spazio a Eljif Elmas, confermato in mezzo al campo al fianco di Stanislav Lobotka, con Alisson Santos al debutto da titolare in attacco.