Snodo Champions: il Napoli può estromettere l'Atalanta e mettere un'ipoteca sulla Juve

Le stagioni si decidono nei passaggi chiave, e Antonio Conte lo sa bene. Il weekend pesa nella corsa Champions, anzi questo turno di campionato pare uno snodo decisivo, come sottolinea il Corriere del Mezzogiorno: il successo del Como a Torino ha rimescolato le carte e al Napoli, a Bergamo, spetta un’occasione doppia—raffreddare le ambizioni dell’Atalanta e guadagnare terreno sulla Juventus, attesa dallo scontro diretto con la Roma. Gli azzurri scenderanno in campo con il lutto al braccio per la scomparsa del piccolo Domenico.

Il vero avversario resta però l’infermeria: out Frank Zambo Anguissa, Kevin De Bruyne, Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, David Neres e Scott McTominay, fermo per l’infiammazione al tendine del gluteo. Conte ha lavorato tutta la settimana tra gestione degli acciacchi e nuove soluzioni, cercando freschezza e equilibrio per un crocevia che può indirizzare la stagione.