A chi lo scudetto se Napoli, Milan e Inter arrivano a pari punti? Questa la classifica avulsa

© foto di www.imagephotoagency.it

A sette giornate dalla fine del campionato, ogni scenario va preso in considerazione. E in questo senso - sottolinea il Corriere della Sera - il Milan è davanti a Napoli e Inter in caso di arrivo a pari punti. Se i tre club che si giocano lo scudetto chiudessero alla stessa altezza, si andrebbe a vedere la classifica avulsa (i punti ottenuti negli scontri diretti), che vede in testa il Milan con 7 punti, poi Inter con 5 e Napoli con 4.

Se arrivano a pari punti due squadre, i rossoneri guardano dall’alto l’Inter (1-1 nel derby del 7 novembre, successo per 2-1 il 5 febbraio), col Napoli invece conterebbe la differenza reti generale che sorride ai partenopei. Inzaghi conduce invece il testa a testa con Spalletti (vittoria per 3-2 a Milano e 1-1 a Napoli). C’è equilibrio, ma il Milan ha più carte a suo favore.