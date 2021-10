A Roma attendono Spalletti come un derby: annunciati fischi e accoglienza rumorosa

Luciano Spalletti domenica sera tornerà a Roma per la prima volta da allenatore del Napoli e vivrà una partita tutt'altro che scontata. Anche dal punto di vista emotivo, come evidenzia il Corriere del Mezzogiorno: "Il ritorno a Roma di Luciano Spalletti è atteso quasi come un derby. Dalla Capitale è annunciata un’accoglienza non proprio tranquilla per il tecnico toscano. I fischi saranno tanti e anche rumorosi. A esacerbare gli animi ci ha pensato anche la narrazione della serie televisiva «Speravo de morì prima», nella quale sono evidenziati e sottolineati i rapporti non proprio idilliaci dell’allenatore di Certaldo con Francesco Totti. Toccare i sentimenti del Pupone a Roma è considerato più di un oltraggio".