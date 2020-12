Accostato al Napoli, è corsa a due per Zaccagni: Hellas pronto ad accontentare il giocatore

Mattia Zaccagni potrebbe scatenare un derby (capitolino) di mercato. A lanciare l'indiscrezione è La Gazzetta dello Sport, che nell'edizione odierna scrive: "Roma e Lazio sono pronte a darsi battaglia a suon di offerte per il venticinquenne diventato la stella del Verona". La volontà di Juric e della società scaligera, però, è chiara: trattenere il giocatore fino al termine della stagione, per consentirgli di continuare la sua crescita.

Va inoltre considerato il fattore contratto, che per Zaccagni scadrà nel 2022. Il Verona, spiega la rosea, ha già messo sul piatto un'offerta per il rinnovo: "Zaccagni - si legge - ha sempre declinato le proposte di Setti, che adesso ha deciso di raccogliere il massimo dalla cessione e per il bene di club e accontentare il giocatore, desideroso comunque di finire alla grande a Verona quest'anno".