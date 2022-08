Addio Koulibaly incolmabile? Tuttosport ricorda: "Con Juan Jesus il Napoli ha fatto bene"

Juan Jesus al posto di Kalidou Koulibaly, almeno per il debutto, in attesa che Kim Min-jae entri definitivamente nei meccanismi di Luciano Spalletti.

Juan Jesus al posto di Kalidou Koulibaly, almeno per il debutto, in attesa che Kim Min-jae entri definitivamente nei meccanismi di Luciano Spalletti. Così scrive Tuttosport: "La perdita di Koulibaly sembrerebbe incolmabile, soprattutto in termini di leadership, perch é sul piano dei risultati la squadra aveva retto benissimo con la coppia Rrahmani - Jesus all’assenza del K2 per due mesi. Dopo aver perso 3 gare casalinghe , il Napoli collezionò 5 vittorie e un par i in casa della Juve, mentre il Comandante era infortunato e subito dopo partì per la Coppa d’Africa. Juan Jesus ha esperienza e qualità per garantire buona competitività del reparto, in attesa che Kim corregga i difetti che non gli permettono il decollo nel panorama europeo dei difensori".