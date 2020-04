ADL non molla: spinge per finire la stagione anche in inverno, basta che riparta

Aurelio De Laurentiis non molla: vuole che la stagione riprenda e si concluda con l'assegnazione di tutti i titoli, Coppa Italia compresa. Ovviamente la sua priorità è la salute di tutti e quindi aspetta che si possa effettivamente riprendere. Per questo, spiega il Corriere dello Sport, non sarebbe un problema per il patron azzurro prolungare l'annata fino al prossimo autunno o addirittura all'inverno, purché si disputino tutte le partite che mancano da qui al termine. Non solo: il presidente del Napoli ha anche rifiutato a priori l'ipotesi play-off. Vuole che il calcio riprenda ma regolarmente, giocando tutte le partite - e sono tante - che mancano alla fine.