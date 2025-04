Tuttosport - Il vero motivo per cui saltò l'affare Brescianini-Napoli

Così l'edizione odierna di Tuttosport spiega il mancato passaggio del centrocampista in azzurro la scorsa estate

Un problema con la documentazione da parte del club di provenienza, il Frosinone, causò un ritardo nella formalizzazione del trasferimento di Marco Brescianini al Napoli. Questo intoppo amministrativo creò una situazione di stallo che l'Atalanta fu rapidissima a sfruttare: in poche ore il club bergamasco concluse l'operazione e il giocatore alla fine passò alla Dea e non al Napoli.

Così l'edizione odierna di Tuttosport spiega il mancato passaggio del centrocampista in azzurro la scorsa estate: "Il 13 agosto a Villa Stuart visite mediche superate, era in attesa solo del tweet di De Laurentiis per diventare del Napoli. Percassi approfittò dell’incidente diplomatico tra il Napoli ed il club ciociaro (documenti restituiti in forma non corretta) ed in due ore lo portò all’Atalanta"