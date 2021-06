ADL sapeva che non poteva farsi illusioni: la Juventus resta in Champions

De Laurentiis sapeva che non era opportuno farsi illusioni sull’eventuale squalifica della Juventus e, infatti, come scrive il Corriere del Mezzogiorno, ieri il procedimento contro i club ribelli della Superlega è stato sospeso. Incidono l’alt del Ministero di Giustizia svizzera, la sentenza del Tribunale di Madrid e la prospettiva di una lunga battaglia legale con la Corte di Giustizia Europea come sede della sfida decisiva. Il Napoli, quindi, va avanti, pensa alle sue strategie.