ADL-Spalletti, contatti assidui per coordinare il mercato: si attende l'incontro in presenza

"Da un lato c’è Giuntoli, il ds chiamato a trovare acquirenti per un paio di big da cedere, e dall’altro c’è l’accoppiata Micheli-Mantovani per individuare i profili che dovranno rimpiazzare i calciatori in uscita". A scriverlo è Tuttosport, secondo cui i contatti tra Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti sono costanti anche per discutere del tema mercato: "Il tutto coordinato dal presidente De Laurentiis e dal coach Spalletti che hanno una frequentazione assidua attraverso il video, in attesa di un incontro “in presenza”.