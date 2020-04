ADL spara altissimo per Ancelotti: il tecnico rivuole due giocatori all'Everton

Carlo Ancelotti ha chiesto Lozano e Allan all'Everton, calciatori che vorrebbe ritrovare dopo l'esperienza al Napoli. Il quotidiano Il Roma oggi in edicola fa sapere che De Laurentiis sarebbe anche disposto a cederli ma solo per una cifra importante, pari a cento milioni di euro per entrambi. Nell'affare potrebbe rientrare anche Kean dato che Milik andrà via ma al momento si tratta semplicemente di una suggestione di mercato e nulla più. La certezza è legata alla volontà di Ancelotti di ritrovare i due azzurri.