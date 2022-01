Allarme attacco: solo l'Inter tira di più in porta, ma gli azzurri peccano di precisione

Il Napoli tira tanto in porta ma segna poco. Il dato viene evidenziato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Si è sbloccato Lozano con una doppietta, il Napoli ha bisogno di ritrovare i gol di Osimhen ma anche di Politano e Insigne, due bocche di fuoco sotto i loro consueti standard. Politano ha segnato soltanto due reti, Insigne uno solo su azione contro il Legia Varsavia. Il Napoli produce in media 16.3 conclusioni a partita, soltanto l’Inter in serie A macina di più, gli azzurri difettano nell’efficacia (solo 5.1 tiri in porta e 1.7 gol a partita in campionato). L’attacco al completo può cambiare la musica".