"Alleno pure i ragazzini, ma devi spiegare una cosa alla piazza": Gattuso parlò chiarò, ADL sperava nelle dimissioni

"Presidente alleno pure i ragazzini, ma tu devi spiegare alla piazza che con la crisi economica dobbiamo ridimensionarci". Con queste parole Rino Gattuso aveva parlato ad Aurelio De Laurentiis, poi arrivò la sconfitta con l'Hellas Verona che si rivelò fatale e tra i due i rapporti sono divenuti minimi: "Le incomprensioni mentre con gennaio e una catena di infortuni notevole cominciano a scricchiolare decisamente i risultati. Persa la Supercoppa con la Juve, ecco quattro giorni dopo il tracollo a Verona, casa Juric. De Laurentiis perde le staffe e urla urbi et orbi la sua rabbia. Ma vuole cacciare davvero Gattuso? Ci si interroga. In realtà il presidente, in una singolar tenzone, spera che l’allenatore sotto pressione decida di dimettersi".