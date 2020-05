Altro doppio giro di tamponi: Napoli pronto a rifermarsi per i controlli sul Covid-19

Nuovo stop per ulteriore giro di tamponi. Il Napoli si è allenato domenica a Castel Volturno e lo farà anche nella giornata di lunedì, seguendo sempre la formula dell’allenamento individuale dividendo la squadra in gruppi. Tuttavia, come riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la squadra martedì si fermerà nuovamente per ulteriori controlli.

Il quotidiano spiega come da martedì dovrebbe partire un altro doppio giro di tamponi per tutta la squadra. “Il protocollo del club è molto rigido - si legge - con il Covid-19 non si scherza, e così il lavoro sarà sempre mixato con i controlli e gli esami”.