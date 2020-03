Anche il Napoli in smart working: le indicazioni dello staff per l'isolamento dei calciatori

Fino a mercoledì mattina allenamenti sospesi, poi sarà tempo di tornare a Castel Volturno per il Napoli (anche se la data del 18 marzo resta indicativa). Secondo La Repubblica, come gli altri lavorati, anche i tesserati azzurri ricorreranno allo smart working. Lo staff tecnico, infatti, ha dato indicazioni precise per conservare la forma, dagli esercizi da effettuare alla cura meticolosa dell'alimentazione tramite tabelle fornite dallo staff stesso.