Anche il New York Times celebra Jorginho: "Suo rigore una carezza"

Anche il New York Times dedica spazio alla vittoria degli azzurri. "L'Italia batte la Spagna ai rigori" è il titolo, mentre l'analisi del match è molto approfondita. Questo il racconto del tiro decisivo dal dischetto: "Il tocco finale, il tocco decisivo, dopo due ore di tuoni e fuoco, è stato delicato e perfetto. Jorginho si è messo di fronte alle file massicce di italiani, si è raddrizzato, ha prese fiato e ha iniziato la sua corsa. A metà strada, come sempre, si è fermato, solo per un secondo, giusto il tempo di far perdere l'equilibrio a Unai Simon. E poi, quando è arrivato sulla palla, non l'ha colpita. L'ha accarezzata. Simon è andato nella direzione opposta e l'Italia si è così avviata verso la finale di Euro 2020".