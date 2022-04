Anguissa fondamentale: senza di lui cala la media punti, la statistica

C'è un giocatore che è diventato indispensabile, si chiama Anguissa, ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport

C'è un giocatore che è diventato indispensabile, si chiama Anguissa, ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport con interessanti statistiche a supporto di questa tesi: "Il Napoli con Anguissa ha un valore e quell’altro senza qualcosa smarrisce per strada: raccontano gli indizi, che talvolta possono fare una prova, di una consistenza diversa, in campionato, con il camerunense dall’inizio in mezzo al campo, media punti - niente male - da 2,38, che in sua assenza cala, cala, sino a 1,75. È ’ un’altra vita: come passare dalla zona scudetto a quella ai margini della Champions e magari in prossimità della Europa League".