CorSera: "Osimhen ha scelto Istanbul, realtà più adatta al suo carattere"

vedi letture

Il Corriere della Sera oggi in edicola aggiorna la situazione relativa a Victor Osimhen ma parla anche del motivo per cui il nigeriano alla fine ha scelto di restare in Turchia: "Ha scelto il Galatasaray perché a Istanbul, insieme con la sua compagna e alla figlia di tre anni, ha trovato una dimensione più adatta al suo carattere, per non avere «complicazioni» quando gli succede di andare fuori binario. Tutto e anche di più per Osimhen, il bomber mascherato che ha fatto della protezione al viso (costretto ad indossarla dopo un’operazione allo zigomo per uno scontro di gioco con Skriniar al primo anno a Napoli) un simbolo della sua forza, un segno distintivo dell’inquietudine del campione".

Osimhen dunque sembra aver sciolto le riserve sul suo futuro. Ha rifiutato a giugno l'offerta monstre dell'Al-Hilal, 40 milioni all'anno per quattro stagioni, totale 160 netti. Il Galatasaray ci aveva già provato con un'offerta da 16 milioni a stagione ma Osi si era preso del tempo e se n'è andato in vacanza. Ha una clausola da 75 milioni ma valida solo per l'estero. Ora però il club turco è tornato alla carica sperando di poter chiuderlo e di convincerlo a suon di milioni ma anche e soprattutto restando in Europa e tornando a giocare in Champions League. L'accordo tra i club è vicino. Il Napoli non fa sconti e continua a volere il pagamento della clausola. Il Gala è pronto ad accontentare gli azzurri. Fumata bianca vicina.