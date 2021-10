Anguissa, insospettabile dribblomane: è il migliore in % della Serie A

Non solo quantità, ma anche tanta qualità per Frank Anguissa. Lo evidenzia l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Nella scorsa stagione in Premier per dribbling riusciti è arrivato terzo dietro Adama Traorè e Saint Maximin, in Italia si sta confermando ad alti livelli anche nel saltare l’uomo.

Anguissa ha la percentuale più alta per dribbling riusciti, viaggia al 74%, in media ogni novanta minuti cinque volte su sette riesce ad andare via all’avversario. Riguardo alla classifica complessiva, per quantità di dribbling tentati Anguissa è quinto, soltanto Nandez non è un attaccante tra quelli che lo precedono, gli altri sono Leao, Boga e Felipe Anderson