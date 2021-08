Attacco al completo e di livello superiore: nessun cambiamento in agenda

Elogi per l'attacco del Napoli, che il mercato non dovrebbe modificare. A sostenerlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Dalla trequarti in su, c’è il meglio, è lì che l’allenatore può fare la differenza. Lozano, Politano, Zielinski, Insigne, Mertens, Petagna e Osimhen esprimono delle qualità assolute, il potenziale offensivo è davvero di livello superiore, tant’è che è l’unico reparto per il quale non sono previsti cambiamenti".