Attenzione a Colombo: al Maradona trovò il suo primo gol in Serie A, D'Aversa lo valuta

vedi letture

L’ultimo gol di Lorenzo Colombo con la maglia dell’Empoli risale al 25 gennaio, quando la sua squadra pareggiò 1-1 contro il Bologna. Domani, però, il giovane attaccante potrebbe trovare l’occasione giusta per interrompere questo digiuno proprio allo stadio Maradona di Napoli.

Colombo, 22enne di Vimercate, ha già lasciato il segno sul terreno di gioco partenopeo, dove ha realizzato il suo primo gol in Serie A. Era agosto 2022 e vestiva la maglia del Lecce. In quel match, al 31’ minuto, ricevette la palla spalle alla porta a circa 25 metri dalla rete difesa da Meret, che sarà nuovamente in campo domani. Con un controllo orientato di sinistro, Colombo si posizionò per il tiro e, senza pensarci troppo, scagliò un “siluro” che si insaccò sotto l’incrocio dei pali, alla destra di Meret. Chissà che non possa ripetere quella magia e contribuire al successo dell’Empoli in una gara così importante. A riportarlo è l'edizione odierna de La Nazione.