Auriemma su Tuttosport: "Questo potrebbe essere l'ultimo giorno di allenamenti a Castel Volturno"

Pochi dubbi, anche se non ci sono ancora annunci ufficiali. Ma la sensazione forte, scrive Raffaele Auriemma su Tuttosport, è che oggi potrebbe essere l'ultimo giorno di allenamento per il Napoli a Castel Volturno. Al Training Center si attende solo l'annuncio della Uefa per il rinvio della partita col Barcellona. A quel punto, stop agli allenamenti per sette giorni. In attesa di potersi riaggiornare. Il calcio si sta fermando, accadrà presto anche per le competizioni europee.