Azzecca tutte le mosse: le pagelle di Spalletti

"Il suo Napoli torna a marciare per lo scudetto, lui non può che essere soddisfatto".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Difficile capire per il momento se sarà l'anno giusto per il capolavoro scudetto, ma intanto Spalletti e il suo Napoli continuano a rispondere presenti e la vittoria contro il Verona per 2-1 al Bentegodi ne è la prova lampante. Per la Gazzetta "azzecca tutte le mosse" e in più "ha Osimhen, ovvio". Il Corriere dello Sport ne elogia la strategia scrivendo: "Di 4-3-3 e di 4-1-4-1, di un calcio diverso per evitare il pressing, con una formazione rispettosa delle condizioni attuali e i cambi perfetti".

Tuttosport lo applaude: "Il suo Napoli torna a marciare per lo scudetto, lui non può che essere soddisfatto". Il Mattino scrive che "voleva una partita sporca e l'ha avuta. Voleva il veleno e lo ha trovato, cercava la scossa e la squadra gli ha risposto presente".

Infine la valutazione di TMW: "Da Pioli se l'era fatta incartare, a Tudor la incarta. Con una mossa vincente: passaggio dal solito 4-2-3-1 al 4-3-3, difesa alta con Lobotka a schermare e prendere i trequartisti avversari e un centrocampista in più per costruire. Concede le briciole al Verona e si gode un successo meritato".

I voti

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 6,5

Il Mattino: 7