Bakayoko distrutto dai quotidiani: "Con lui buco di 20 metri, perde due palle velenose e ringrazia Ospina"

Non brilla Bakayoko che da qualche partita sta deludendo. Voti bassi sui principali quotidiani sportivi. Per La Gazzetta dello Sport la sua prova è da 5: "Dalle sue parti c'è un buco di venti metri, dove Maehle e De Roon hanno campo libero per far male".

Stesso voto, 5, per il Corriere dello Sport: "Primo tempo di sola sofferenza difensiva, ripresa anonima".

Non cambia il giudizio del Corriere della Sera che valuta 5 la prova del giocatore del Chelsea: "Perde due palle velenose e deve ringraziare il suo portiere".