Barbano sul CdS: "Juve, sogni a debito. Perché Vlahovic non è CR7"

Scrive Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport: "Juve, sogni a debito. Perché Vlahovic non è CR7". La Juventus sogna. Non ci sono soldi, ma come scrive il giornalista, ci sono "sogni a debito". E i bianconeri si sono regalati Dusan Vlahovic dalla Fiorentina per 75 milioni di euro, una sorta di azzardo calcolato per il club di Agnelli. Le operazioni CR7 e DV9 sono diverse: "La scommessa su Ronaldo aveva sì, come presupposto, il successo in Europa, ma la sua redditività era legata anche ai profitti del marketing". Invece se Vlahovic risponderà presente: "ripagherà i costi sostenuti e il maggior valore del suo cartellino incrementerà il patrimonio del club".