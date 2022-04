Barbano sul CdS: "Spalletti ci ha messo del suo con sostituzioni implausibili"

Il pareggio tra Napoli e Roma sembra riconsegnare la corsa Scudetto nelle mani delle milanes

Il pareggio tra Napoli e Roma sembra riconsegnare la corsa Scudetto nelle mani delle milanesi. L'arrabbiatura nel dopo-gara di Mourinho è giustificata, scrive Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport, "perché interventi come quello di Meret su Zaniolo in altri casi sono stati censurati con il rigore". Il giornalista imputa a Spalletti l'eccessivo tatticismo: il tecnico ha prima "suggerito-tollerato che il Napoli amministrasse il vantaggio ottenuto quasi subito", e poi nel finale ci ha messo del suo "con alcune sostituzioni implausibili". Alla fine la paura di vincere ha vinto sulle chance di vittoria. L'esatto opposto di quel che ha fatto Mourinho, che "meriterebbe l'oscar della regia". Anche se di un simile riconoscimento non saprebbe che farsene: "Vuole ben altro e prima o poi l'otterrà", chiosa Barbano.