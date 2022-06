Barcellona, la priorità è il colpo in attacco: è la settimana di Lewandowski

TuttoNapoli.net

E' la settimana di Robert Lewandowski. Come riporta l’edizione odierna di Sport, nei prossimi giorni è previsto un incontro fra il Barcellona e il Bayern Monaco per formalizzare il passaggio in blaugrana dell’attaccante polacco, in procinto di lasciare i biancorossi bavaresi dopo otto anni. Il club blaugrana sembra dunque orientato a dare priorità a un grande investimento in attacco e no al colpo Koulibaly.