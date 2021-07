Bargiggia consiglia Mancini: "Out Immobile, Raspadori nella mischia"

“Entusiasta dell’Italia di Mancini, con cui ho avuto parecchi scontri sul piano professionale, ma nel nostro paese dovremmo fargli una statua - queste le parole di Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato, su 1 Station Radio nella trasmissione 'Un sogno nel cuore': In Serie A ci sono pochi italiani di valore, perché ci sono troppi stranieri inutili, nonostante ciò Roberto è riuscito a pescare un buon gruppo ed a farlo giocare bene. Onore a questa Nazionale che è riuscita a buttar fuori anche il Belgio, primo nel ranking Fifa, ed il giudizio non può cambiare nemmeno in caso di eliminazione, domani, contro la Spagna. Insigne? Sky lo ha esaltato, forse in maniera stucchevole, mentre la Rai è stata più equilibrata nel giudizio. Non ci vedo nulla di geopolitico, però.

L’unica pecca di questa squadra è la prima punta: io vedrei bene Raspadori. Immobile fa fatica, perché la Nazionale gioca in pressing alto e con possesso palla, costringendo gli avversari a stare chiusi. In questo contesto, Ciro non rende. Per scardinare le difese ci vorrebbe il giocane del Sassuolo, anche perché Belotti non mi sembra in forma. Mancini è stato molto coraggioso in questo Europeo, e spero che lo sia anche con questa scelta. Spinazzola? Perdita grave, Emerson non è alla sua altezza ma non credo che il commissario tecnico cambierà assetto tattico”.