Basi solide nel progetto Napoli: difesa collaudata, ma Giuntoli ha un sogno

Il Napoli parte da una difesa solida, collaudata, di cui Luciano Spalletti è soddisfatto. Ma Cristiano Giuntoli ha un sogno per la fascia, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Il suo progetto tecnico, in ogni modo, parte da basi solide. In difesa, la coppia centrale, Manolas-Koulibaly, è collaudatissima, mentre sull’esterno destro, Di Lorenzo è una garanzia. L’idea di Cristiano Giuntoli è quella di ricomporre a Napoli la coppia di esterni della nazionale, magari ingaggiando Emerson Palmieri".