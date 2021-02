Battere il Granada anche per il ranking: aspetto importante nella riforma delle coppe

Il Napoli ha l'obiettivo di battere il Granada nel doppio confronto dei sedicesimi di finale d'Europa League. Non solo per andare avanti nella competizione, ma anche per un altro fattore. Lo spiega il Corriere del Mezzogiorno: "L'Europa League è un trofeo internazionale in cui il Napoli sa di poter essere competitivo. Accumulare punteggio nel ranking è importante anche in prospettiva per la riforma delle coppe europee, in casa Napoli la parola-chiave nell’approccio alla trasferta di Granada è serietà".