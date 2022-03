Biglietti polverizzati ma non solo: al Maradona scortato da centinaia di motorini

Tutto esaurito al Maradona per Napoli-Milan di domenica sera. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Polverizzati nel giro di poche ore i circa 42 mila biglietti a disposizione. Ieri, a metà giornata, l’annuncio del sold out salvo la possibilità, peraltro diventata subito difficile, di trovare ancora qualche tagliando sul web. I biglietti di curva sono stati venduti tutti nel giro di appena 40 minuti.

Il limite del 75% di capienza imposto agli stadi ha fatto accelerare la corsa verso il tutto esaurito, ma è anche vero che per lo scontro diretto tra capoliste forse non basterebbe neanche uno stadio in più. Il successo contro la Lazio ha dato un nuovo impulso all’entusiasmo attorno alla squadra di Spalletti. Tante le iniziative che la tifoseria sta organizzando in queste ore per far sentire il proprio sostegno agli azzurri. Così domenica, nel percorso dall’albergo allo stadio, il pullman del Napoli potrebbe esser scortato da centinaia di motorini.