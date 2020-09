"Bisogna vendere", Chiavelli lancia l'allarme: per il Napoli disavanzo di 130mln

Sono ancora tanti i calciatori da acquistare, per il Napoli, ma le priorità, ora, sono altre. "Bisogna vendere" avrebbe detto Chiavelli, l'ad della società azzurra, per rientrare delle spese effettuate tra gennaio e luglio, circa 130 milioni di disavanzo, scrive Tuttosport, ma anche per abbattere il monte-ingaggi che oggi è di poco superiore ai 100 milioni di euro. Un messaggio, questo, girato anche a Gattuso, consapevole delle difficoltà sul mercato.