Bocciatura totale per Kim: voti bassissimi sui quotidiani

La notizia è che anche Kim Min-jae è umano. Nella sconfitta per 3-2 della Corea del Sud contro il Ghana, il difensore del Napoli è da 4,5 per La Gazzetta dello Sport: "La peggior prestazione stagionale, forse condizionato dal dolore al polpaccio. Rinvia male sul primo gol e tiene in gioco Kudus sul secondo". Più tenero il Corriere dello Sport, che gli ha assegnato un 5,5, mentre solo Tuttosport lo promuove con un 6. Infine è da 5,5 per TMW: "Dominante nei primi minuti, dove lo si vede anche in avanti. Nell'occasione del primo gol ghanese non riesce ad allontanare il pallone, consentendo a Salisu di segnare".