"Bravo in ogni scelta, il Napoli ha il suo carattere!": pioggia di 7,5 in pagella per Spalletti

Luciano Spalletti batte Gian Piero Gasperini e il suo Napoli se ne va in fuga, a +6 sul Milan e +8 proprio sulla Dea.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti batte Gian Piero Gasperini e il suo Napoli se ne va in fuga, a +6 sul Milan e +8 proprio sulla Dea. Nona vittoria consecutiva in campionato per l'allenatore di Certaldo, che per TMW è da 7,5 in pagella a Bergamo: "Se lo spartito è giusto, e il direttore d'orchestra sa sempre cosa inventarsi, può mancarti anche una prima voce (Kvaratskhelia) ma lo show resta lo stesso. Guarda caso, poi, chi ti permette di portare la standing ovation a casa è proprio il sostituto di quella prima voce (Elmas)". Si accoda La Gazzetta dello Sport: "Bravo in ogni scelta: Elmas e non Raspadori, le sostituzioni in corso d'opera".

Stesso voto anche da parte del Corriere dello Sport: "E nove: in una serata (anche) di sofferenza, arricchita dall’intelligenza nella fase passiva, contro un’avversaria di spessore tattico". Anche sul Corriere della Sera spunta il 7,5: "Pesca Elmas al posto di Kvara, e ha ragione lui. La squadra ha il suo carattere: quinta rimonta stagionale". Infine il giudizio di Tuttosport: "Non dà punti di riferimento per mandare fuori giri il pressing dell'Atalanta. E il suo Napoli è d'acciaio quando deve resistere alla fatica".

I VOTI DI SPALLETTI

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5

Tuttosport: 7