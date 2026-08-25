Prima pagina Juventus, che guaio! Tuttosport: “Yildiz choc”

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Il numero 10 della Juventus ha riportato una frattura al piede sinistro e rischia uno stop di almeno tre mesi.

La prima pagina di Tuttosport è quasi interamente dedicata all’infortunio di Kenan Yildiz. Il titolo scelto dal quotidiano torinese è “Yildiz choc”: il numero 10 della Juventus ha riportato una frattura al piede sinistro e rischia uno stop di almeno tre mesi. Oggi è previsto un consulto per valutare l’intervento chirurgico.

Juve, tocca ad Alajbegovic dopo ko di Yildiz

L’assenza del turco può cambiare anche le strategie di mercato bianconere. “Scatta Alajbegovic”: il talento bosniaco incalza Boga per raccogliere l’eredità di Yildiz, mentre restano aperti altri scenari. Tuttosport sottolinea inoltre come Spalletti abbia chiesto un altro centravanti, con Sorloth o Zirkzee tra le possibilità.